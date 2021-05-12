Bill Gates’in nerede olduğu ortaya çıktı

65 yaşındaki Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanırken biraz mahremiyet isteyerek kendine gözlerden uzak lüks bir sığınak seçti. Microsoft’un kurucusu, Indian Wells’teki ultra seçkin bir golf kulübü olan The Vintage Club’da kalıyor.

Page Six’e konuşan bir kaynağa göre Gates, yaklaşık üç aydır bu kulüpte kalıyor. 712 dönümlük konuma sahip kulüp kendini, Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli ve ultra seçkin özel şehir kulübü topluluğu olarak tanımlıyor. Forbes raporuna göre Gates, 1990 yılında The Vintage Club’da 12,5 milyon dolara altı yataklı büyük bir malikane satın almıştı.

KIZI DA YANINDA

Kaynak, iş insanının kulüpte kalmasıyla ilgili olarak; “Bill, bu boşanmanın uzun zamandır geldiğini açıkça gördü, çünkü yaklaşık üç aydır oradaydı” dedi. Arazide bir evi olan Gates’in 25 yaşındaki kızı Jennifer Gates ve nişanlısı Mısırlı milyoner Nayel Nassar ile birlikte bu hafta görüldüğü de iddia edildi.

Gates'in kaldığı kulübün üyeleri arasında Charles Koch, Philip Anshultz ve Dennis Washington gibi milyarderler de yer alıyor. Page Six, kulübe katılmanın 250.000 dolara mal olduğunu ve evlerin fiyatlarının 2.3 milyon ila 20 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti

GATES’İN JEFFREY EPSTEIN İLE İLİŞKİSİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre 3 Mayıs’ta boşanma haberleri çıkan çiftin, aslında 2019’dan beri boşanma avukatlarıyla görüştüğü belirtiliyor. Bunun nedeni de Gates'in cinsel suçlardan hükümlü Jeffrey Epstein ile ilişkisi.

Page Six’e konuşan kaynak, lüks sığınağın boşanma haberlerinden veya Epstein’la olan bağları hakkında olası sorgulamalardan kaçmak için mükemmel bir yer olduğunu belirtiyor.

2019’da Epstein ile ilişkisi sorulduğunda Bill Gates, “Onunla tanıştım. Onunla herhangi bir iş ilişkim ya da arkadaşlığım yoktu” dedi.

Başka bir kaynak da pazar günü The New York Times’a verdiği demeçte; Melinda Gates'in, Bill Gates ile birlikte kamuoyu önüne çıktığında vücut dilinin, ilişkilerinin bir süredir sallantıda olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Haberlerde ayrıca, çiftin boşanmak için en küçük kızları Phoebe’nin 18 yaşına gelmesini beklediği de ileri sürüldü.

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