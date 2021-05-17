Bill Gates’le ilgili dikkat çeken iddia: Microsoft çalışanıyla cinsel ilişkisi vardı

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararı alması uluslararası basının gündeminden düşmüyor. 130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Gates ve eşi Melinda’nın bu parayı nasıl bölüşeceği tartışılırken, çiftin ayrılık sürecinde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Çiftin ayrılık sebebinin ihanet olduğu, Gates’in Bill ve Melinda Gates Vakfı için çevirmen olarak çalışan Zhe ‘Shelly' Wang’le ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Gates’le ilgili bir başka ihanet iddiası ise bu kez Microsoft şirketi içinden çıktı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir kadın çalışan 2000 yılından itibaren Gates’le cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etti.

YÖNETİM KURULU SORUŞTURMASI



Bu durumun şirket içinde duyulması sonucu 2019 yılında yönetim kurulu üyeleri bir soruşturma başlattı. Bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaşılarak başlatılan soruşturma devam ederken, 2020 yılında Gates yönetim kurulu başkanlığından istifa kararı aldı. Gates’in sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetim kurulundan ayrılma kararının soruşturmayla ilgisi olmadığını, söz konusu kişiyle yıllar önce dayanan ilişkinin dostça bir şekilde olduğunu vurguladı.

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