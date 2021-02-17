Bill Gates’ten Elon Musk’a taş: Mars’a para harcayacağına dünyada krizler var

Microsoft'un kurucusu Bill Gates katıldığı podcast programında Elon Musk gibi ‘Mars insanı’ olmadığını ve parasını uzaya gitmek yerine aşılara harcamayı tercih ettiğini söyledi.

Uzaya bilet almayacağını söyleyen Gates, milyarder Elon Musk’ın aksine Mars’a gitmenin o kadar önemli olduğunu düşünmediğini belirterek, “Dünyadaki iklim ve halk sağlığı krizlerini ele almayı, onlara fon ayırmayı tercih ederim” dedi.

Katıldığı yayında yeni kitabı “Bir İklim Afetinden Nasıl Kaçınılır”ın tanıtımını yapan Gates, servetini insanlığın en büyük zorluklarından bazılarını doğrudan ele almak için kullanmakla ilgilendiğini söyledi.

TESLA BÜYÜK KATKI YAPTI



İnsanların çelik ve çimento gibi daha çevreci hale getirilmesi zor sektörlere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Gates ancak Tesla gibi firmaların binek otomobiller konusunda büyük adımlar attığını kabul etti.

Gates, “Elon’un Tesla ile yaptığı şeyin, iklim değişikliğine yapılan en büyük katkılardan biri olduğunu söylemek önemli. Elon’u küçümsemek iyi bir fikir değil” dedi.