130 milyar dolarlık boşanmada ihanet iddiası… Bill Gates hisseleri eşine devretti

ABD’li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor. Bill Gates’in 130 milyar dolarlık servetini, boşanma nedeniyle eşiyle yarıya yarıya paylaşılacağı konuşuluyor.

Dünyanın en pahalı boşanmalarından biri olarak gösterilen olayda Bill Gates’ten ilk adım geldi. Bill Gates, eşi Melinda’ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Devir işleminin Canadian National Railway Co.’nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation’ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

13 BASAMAK DÜŞECEK

Öte yandan, çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melinda’yı New York’tan 4 avukat, Bill Gates’i ise Los Angelestan 3 avukat temsil edecek. Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gates’in en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17’nci sıraya düşmesi bekleniyor.

YILLARDIR VAKIFTA ÇALIŞIYOR



Çiftin evliliklerini bitirme kararının ardındaki nedenlere ilişkin spekülasyonlar sürüyor. ABD medyasına yansıyan haberlere göre 27 yıllık evliliğin bitme sebebi ihanet olabilir. 2015’ten bu yana Bill ve Melinda Gates Vakfı için çevirmen olarak çalışan Zhe ‘Shelly’ Wang’in çiftin arasına giren isim olduğu iddia edildi.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yayılan iddialar sonrası 36 yaşındaki Whang açıklamalarda bulundu. İddiaları reddeden Wang, “Bu dedikoduların kendiliğinden kaybolup gideceğini düşündüm. Bu kadar çılgınca yayılmasını beklemiyordum. Kaç kitap okuyabilirim, o halde temelsiz iddialara neden zaman harcayayım. İddiaları yalanlamak için özel mesajlarla yardımcı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

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