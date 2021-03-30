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BioNTech aşı üretim hedefini güncelledi

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ABD'li ortağı Pfizer ile corona virüsü aşı üretim kapasitesini 2021 yılının sonuna kadar 2.5 milyar doza çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:58, 30/03/2021
HaberlerDünya
BioNTech aşı üretim hedefini güncelledi

Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında aşı çalışmaları sürdürülürken, Alman biyoteknoloji şirketi ve corona virüsü aşı üreticisi BioNTech aşı üretim hedefini güncelledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ilaç devi Pfizer ile yeni bir tesisin faaliyete geçirilmesinin ardından 2021 yılının sonuna kadar Covid-19 aşı üretim kapasitesinin 2.5 milyar doza çıkarılmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, “Üretim kapasitesini ve ağını daha da genişletmek için potansiyel ortaklarla ek önlemler ve görüşmeler devam ediyor” denildi. Pfizer daha önce, bu yıl tahmini 2.3 milyar ila 2.4 milyar doz aşı üretebileceklerini açıklamıştı.