BioNTech’ten Delta Varyantı açıklaması

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu belirtirken, yeni bir güncellemeye ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

SOZCU.COM.TR

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Son dönemde tüm dünyada alarma neden olan Delta varyantı, aşı ile ilgili soruları da beraberinde getirdi. BioNTech aşısının Delta varyantı üzerinde etkisi ile ilgili açıklama geldi.

BioNTech tarafından yayımlanan açıklamada, ürettikleri aşının Delta varyantı üzerinde etkili olduğunu, yeni bir güncellemeye ihtiyaç duyulmadığı açıklanırken, varyantları tartışmak yerine aşının üçüncü dozu hakkında konuşulması gerektiği vurgulandı. ABD’deki sağlık kurumları bir süredir bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için ek dozları tartışıyor. Bununla ilgili olarak ilk adım ise Almanya ve Fransa’dan geldi. İki ülke Eylül ayından itibaren bağışıklık sistemi savunmasız olanlar için üçüncü dozu uygulamaya sokacaklarını açıkladı.

Üçüncü doz ile ilgili çalışmalar sürüyor

BioNTech CEO’su Uğur Şahin de konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, “Şu anda verebileceğimiz bir karar, yeni bir varyantın etkili olması durumunda, üç veya altı ay içerisinde hatalı çıkabilir” dedi.

BioNTech’in kurucularından ve Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci de üçüncü doz ile ilgili olarak deneylerini sürdürdüklerini vurgularken, üçüncü doz aşının virüse karşı nötralize edici antikorlar ürettiğini ve antikor artışının, ikinci doza oranla daha fazla olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Yeni aşı test edilecek

Yine de şirket, “varyantları ele almak için kapsamlı bir stratejinin” parçası olarak bu ay insanlar üzerinde Delta varyantına göre ayarlanmış bir aşıyı test etmeye başlayacaklarını ifade etti.

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