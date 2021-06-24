Bir araştırma daha Çin’in virüsle ilgili verileri sildiğini iddia etti

Profesör Jesse Bloom tarafından yayınlanan makale, salgının başlangıcından itibaren SARS-CoV-2 dizilemini içeren bir veri setinin Ulusal Sağlık Enstitüsü Arşivi’nden silindiğini iddia ediyor.

Raporda Profesör Bloom şunları belirtiyor: “SARS-CoV-2’nin kökeni ve erken yayılımı hâlâ gizemini koruyor. Enstitünün arşivinden silinmiş veriler var. Ve silme için makul bir bilimsel neden yok. Bu nedenle, dizilemin varlıklarını gizlemek için silinmiş olması muhtemel görünüyor. Böyle bilgilendirici bir veri kümesinin silinmiş olması, doğrudan kurtarılan dizilemden toplananların ötesinde çıkarımlara sahiptir.”

Profesör Bloom Wuhan’daki virüsün ilk döneminde ayakta tedavi gören hastalardan alınan örneklerin, virüsün yayılmasını anlamak isteyen herkes için bir altın madeni olduğunu da sözlerine ekliyor.

Ayrıca raporda, hastalığın Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’nda yayılmadan önce bildirilen vakalar olduğunu iddia ediliyor.

Salgının kökenlerine ilişkin soruşturma Başkan Joe Biden’in talebiyle birlikte yeniden gündemde. Çin, DSÖ’ye şimdiye kadar “en erken başlangıçlı vaka tarihi olarak 8 Aralık’ı tarih olarak verdi.

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