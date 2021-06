Bir aşı kampanyası da New Mexico’dan: 5 milyon dolar ister misiniz?

Salı günü, New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, 5 milyon dolarlık büyük ödül de dahil olmak üzere toplam 10 milyon dolarlık nakit ödül vereceği bir piyango programı duyurdu.

New Mexico’nun aşı teşviki için ortaya çıkardığı kampanyanın adı ise Vax to the Max. Vali Grisham, Twitter’da kampanyayı şu sözlerle duyurdu: “Kazanmak için kaydolun! Ve N.M.’yi güvenli ve sağlıklı tutalım!”

Program, Haziran ortasından başlayarak beş hafta boyunca eyaletin dört bölgesinin her birindeki kazananlara 250.000 dolar ödül verecek. Ardından, Ağustos ayının başlarında tek bir kazanana 5 milyon dolarlık büyük bir ödül verecek. Associated Press, programın federal pandemik yardım parasıyla ödendiğini bildirdi.

%56’SI TAM AŞILI

New Mexico’nun nakit ödüllerine hak kazanabilmek için katılımcıların eyalette ikâmet ediyor olması, çekilişe kaydolması, en az 18 yaşında olması, hapse girmemiş olması gerekiyor. Kampanyanın web sitesine göre, büyük ödülü kazanmak için yarışmacıların aşılarının tam olması gerekiyor.

New Mexico yetkilileri, nakit ödüllerin eyaletteki aşı oranlarını artıracağını umuyor. New Mexico Sağlık Departmanı web sitesine göre, New Mexico’da 16 yaş ve üzeri uygun olan 1.680.605 sakininin yaklaşık %56’sı tam aşılı.

Kampanyalar ile aşılama artırılmak istense de bazı uzmanlar bu tip büyük ödüllerin, istemeden de olsa aşıların sorunlu olduğu düşüncesini doğurabileceğini düşünüyor.

PANDEMİYLE MÜCADELEDE AŞI PİYANGOLARI ÖNE ÇIKIYOR

Daha önce California, en az bir doz aşı yaptıran kişilere 1,5 milyon dolarlık büyük ödül de dahil olmak üzere nakit ödüller sunduğunu duyurdu. Ohio, düzenlediği piyango sonrasında bir kazananına 1 milyon dolar verdi. Colorado ve Oregon’da da benzer programlar düzenleniyor. Maryland, aşı yaptıran eyalet çalışanlarına 100 dolar teklif ediyor. New York’ta ise, aşı olan 50 kişiye New York’taki herhangi bir eyalet veya şehir kolejinde öğrenim, oda ve pansiyon sunuyor.

