Bir daha aday olmayacağını açıkladı

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayacağını belirterek, bu kararının bilinçli olarak alınmış, nihai, net ve değişmez olduğunu ve hangi koşullar altında olursa olsun, yeniden seçilmeyi talep etmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Kapalı Maraş konusunda açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Ulusal Konsey toplantısında bir siyasi parti lideri tarafından Maraş için özel fon kurulması önerisinin sunulduğunu, ancak maliyetin ve bunun vereceği siyasi mesajın ne olacağının hesaplanması gerektiğini söyledi.

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