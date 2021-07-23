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Bir garip rehine olayı: Pizza geldi, kriz bitti

İsveç’te yüksek güvenlikli bir cezaevinde 2 gardiyanı rehin alan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Pizzaların gelmesinin ardından 9 saatlik rehine krizi sona erdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:45, 23/07/2021
HaberlerDünya
Bir garip rehine olayı: Pizza geldi, kriz bitti

İsveç’in başkenti Stockholm’ün batısındaki Eskilstuna yakınlarında yer alan yüksek güvenlikli hapishane Hallby ilginç bir olaya sahne oldu.

Hapishanede bulunan İsveçli mahkumlar, 2 gardiyanı rehin aldı. Gardiyanları 9 saat boyunca rehin tutan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Kendileri ve diğer mahkumlar için yaklaşık 20 pizza isteyen mahkumlar, taleplerinin gerçekleştirilmesinin ardından gardiyanları serbest bıraktı. Böylece 9 saatlik rehine krizi sona ermiş oldu.

İsveç basını pizzacının, rehineleri kurtarmak için hızla yemek yaptığı görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Mahkumların 24 yaşındaki Haned Mahamed Abdullahi ve 30 yaşındaki Isak Dewit olduğu açıklanırken, cinayet işledikleri gerekçesiyle hapse girdikleri belirtildi.

Özel birlik kuvvetleri uyarıldı. Bölgeye konuşlandırıldı. Cezaevinin dışına bir ambulans, bir itfaiye aracı ve bir de polis helikopteri sevkedildi. Ayrıca bir de arabulucu gönderildi.

Hapishane sözcüsü Stina Lyles yaptığı açıklamada, gardiyanların olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi. Bir başka cezaevi yetkilisi Torkel Omnell de, 2 mahkumun sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü açıkladı.
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