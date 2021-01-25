Bir ilk yaşandı: Kedinin corona testi pozitif çıktı

Güney Kore’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede bir ilk yaşandığını duyurdu. Ülkenin Güney Gyeongsang bölgesinde yaşayan bir anne ile kızın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan yetkililer, anne-kız ile aynı evde bulunan bir kedinin de testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Evde üç kedi olduğunu açıklayan yetkililer kedilerden birinin testinin pozitif çıktığını açıkladı. 21 Ocak’ta test yapıldığı ve sonuçların yeni ulaştığı kaydedilirken bu durum ülkede bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Evdeki kediyi alan yetkililer bir barınağa nakletti. KDCA, kedilerin insanlara corona virüsü bulaştırmadığını açıklasa da bakım evinde kediye müdahale eden yetkililerin özel maske ve koruyucu kıyafet giydiği belirtildi.