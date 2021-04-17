Bir Rusya gerilimi daha! 18 diplomat sınır dışı edilecek

ABD ve Polonya'nın ardından Rus diplomatlara yönelik bir yaptırım da Çekya'dan geldi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan ve vekaleten Çekya Dışişleri Bakanı görevini de yürüten Jan Hamacek, 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiası ile 18 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

KANITLAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Çekya Başbakanı Babis, Çek istihbarat servisinin elinde 18 Rus diplomatın söz konusu patlamada rolü olduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu belirterek, bu kapsamda önümüzdeki 48 saat içinde Rus istihbarat servisi görevlisi olduğu belirlenen diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Hamacek de Çekya-Rusya ilişkilerinin bu şekilde zarar görmesine üzüldüğünü ancak Çekya'nın böyle bir konuda tepki vermek zorunda olduğunu söyledi.

Rus medyasına yansıyan haberlerde, Hamacek’in açıklamasındaki bulunan, “Rus gizli servisi görevlisi olduğu belirlenen Rusya’nın Prag Büyükelçiliği'nin tüm çalışanlarını sınır dışı etme kararı aldık” ifadeleri yer aldı. Haberlerde ayrıca, Babis’in düzenlediği basın toplantısında, bu dava ve önerilen prosedür hakkında Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’a bilgi verildiği ve Zeman’ın alınan kararı tamamen desteklediğini ifade ettiği de aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise konuya ilişkin açıklamasında, Çekya'nın “bu tür hilelerin” sonuçlarının farkında olması gerektiğini belirterek, Batı’nın eylemlerinin Rus uzmanların faaliyetlerini tehlikeye attığını söyledi.

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