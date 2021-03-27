‘Bir Türk daha eksildi’ mesajı sızmıştı… Hollanda polisinden özür

Hollanda’nın Rotterdam kentindeki Marconiplein karakolunda görevli 5 polis memurunun 24 Mart’ta WhatsApp grubu üzerinden yaptıkları görüşmelerde, göçmen kökenliler için küfür, hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandıkları ortaya çıktı.

Sızdırılan görüşmelerde, polislerin yaklaşık 3 yıl önce okul bahçesinde öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı ile ilgili çirkin ifadeleri olduğu görüldü. Polislerin katilin çalışma cezası alıp kolaylıkla kurtulabileceği ve, “O adam doğru olanı yaptı, bir Türk daha eksildi” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

‘ADIMLAR YETERLİ DEĞİL’



Skandal konuşmaların sızdırılması sonrası polislerin ceza alması için imza kampanyası başlatıldı. Ailenin avukatı Richard Korver, “Hükümetin ve özellikle polisin Hümeyra’nın ihtiyacı duyduğu korumayı sağlayamaması ve hayatını kaybetmesi, bunun üzerine bu yazışmaların ortaya çıkması burnumuza kötü kokular getiriyor. Aile emniyetten somut adımlar bekliyor, yapılan önlemler ve atılan adımlar yeterli değildir” dedi.

‘IRKÇI PROBLEMLER VAR’



İmza kampanyasının hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke katıldığı radyo programında hayatını kaybeden Hümeyra Ergincanlı’nın ailesinden, Türk toplumundan ve bu yazışmalardan rahatsız olan herkesten özür diledi. Westerberk, “Rotterdam emniyetin içerisinde ırkçı problemlerin olduğunu kabul ediyoruz” diyerek bunun yalnızca Rotterdam’da değil, Hollanda'nın genelinde olduğunu itiraf etti.

Westerbeke, bunun önüne geçmek için “Polis herkesin için var” adıyla bir program hazırladıklarını açıklayarak emniyet mensuplarının ırkçılık ve etnik köken sorunlarını eğitim vererek çözebileceğini düşündüğünü ifade etti.

‘GÖREVLERİNE DEVAM EDİYORLAR’

Ayrıca bu eğitimin yalnızca polisler için olmayacağını, emniyet müdürlerinin de dahil edileceğini belirten Westerbeke, bundan sonra göçmen polisler için istihdam sağlayacaklarını dile getirdi. Westerbeke, “Yüzde 30-35 arası göçmen kökenli polis görevlendirmek istiyoruz” ifadeleri kullandı.

Whatsapp görüşmelerinde yer alan polisler ile ilgili gerekli uyarıların yapıldığını aktaran Emniyet Müdürü Westerbeke, söz konusu polislerin yakın takibe alındıklarını, ancak görevlerine son verilmediğini bildirdi.