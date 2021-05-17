Bir ülke daha Covid-19 seyahat yasaklarını kaldırdı: Türkiye hariç

Suudi Arabistan yönetimi, bugün yapılan açıklamada birçok ülkeden gelenlere uygulanan zorunlu karantina uygulamasını kaldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada iki doz Covid-19 aşısı olan ya da Covid-19 bulaştıktan sonra sağlığına kavuşanların zorunlu karantina uygulamasına dahil edilmeyeceği belirtildi.

Corona virüsünün yayılmasını engellemek için ABD, Hindistan, Birleşik Krallık’ın da dahil olduğu 20 ülkeden ziyaretçinin gelmesinin yasak olduğu belirtilirken Suudi Arabistan Sivil Havacılık Dairesi, 20 Mayıs’tan itibaren Suudi Arabistan vatandaşı olmayan ve ya aşı olmuş ya da Covid-19 atlatmış insanların karantinaya alınmayacağı belirtildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise Suudi Arabistan vatandaşlarının aralarında Türkiye, Yemen, Suriye, Afganistan ve Hindistan gibi ülkelerin de olduğu 13 ülkeye Suudi Arabistan vatandaşlarının gitmesine uygulanan yasağın devam ettiği belirtildi.

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