Bir ülke daha idam cezasını kaldırıyor

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de idam cezasının kaldırılmasına yönelik bir adım daha atıldı. Hükümetin ülkede idam cezasını kaldırmak için meclise sunduğu tasarı oybirliği ile kabul edildi.

Meclisin onayından geçen tasarının önümüzdeki günlerde Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio tarafından onaylanması bekleniyor. Bio'nun onayının ardından Sierre Leone idam cezasını kaldıran 23'üncü Afrika ülkesi olacak.

Söz konusu tasarı kapsamında hakimlere, hüküm giyen kişinin cinsel şiddet mağduru olduğu durumlarda ek takdir yetkisi de verilirken, sivil toplum kuruluşları söz konusu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Sivil toplum kuruluşu Advocaid’den Rhiannon Davis, “Tam olarak istediğimiz şey buydu. Bu tasarı, özellikle cinsel veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmış kişilerin yer aldığı davalarda hakimlerin kanunu yorumlamalarına ve hüküm vermelerine izin veriyor. Tasarının yürürlüğe girmesi halinde şu anda ölüm hücresinde bulunan kişilerin durumunun ne olacağını da netleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Sierra Leone’de son idam cezası 11 yıllık iç savaş sırasında 23 askerin kurşuna dizilerek infaz edildiği 1998’de gerçekleştirilmiş olsa da idam cezaları verilmeye devam edildi. Haziran 2020 itibariyle son 3 yönetimin idam cezasını kaldırmaya yönelik taahhütlerine rağmen, 99 kişi ağırlaştırılmış hırsızlıktan cinayete kadar çeşitli suçlardan idam cezasına çarptırıldı.