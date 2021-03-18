Bir ülke daha İngiltere’ye uçuşları yasakladı

Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) le mücadele devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar sürüyor. Ummanlı yetkilileri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındığını duyurdu.

Yeni tedbirler kapsamında, kargo uçuşları dışında İngiltere’den gelen ve giden tüm uçuşlar yarından itibaren askıya alınacak. Ülkedeki tüm ticari faaliyetler saatlerine ise saat kısıtlaması getirildi.

Benzin istasyonları, sağlık kuruluşları, eczaneler, nakliye ve kargo kuruluşları hariç, bütün işletmeler yalnızca yerel saatle 20.00-05.00 saatleri arasında çalışabilecek. Ticari faaliyetlere yönelik kısıtlamalar 3 Nisan'a kadar devam edecek.

Umman'da, toplam vaka sayısı 149 bin 135'e, corona virüsüne bağlı toplam can kaybı ise bin 620'ye ulaştı.

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