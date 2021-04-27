Birlemiş Milletler’den Kıbrıs açıklaması: Yaratıcı olun

Guterres, 2017’nin ortasında başarısızlıkla sonuçlanan barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla, adanın Rum ve Türk liderlerinin yanı sıra 1960 yılında Kıbrıs’ın bağımsızlığını kazanmasının garantörleri olan Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarını hafta Cenevre’de yapılacak görüşmelere katılmaya davet etti.

Kıbrıs 1974 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere ikiye bölünmüştü.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası alanda Kıbrıs hükümeti olarak tanınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnızca Ankara tarafından tanınıyor.

Kıbrıs anlaşmazlığı, hidrokarbon kaynakları konusundaki anlaşmazlık da dahil olmak üzere NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimi artırdı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, “Tarafları yaratıcı olmaya çağırıyoruz ve Genel Sekreter samimi ve dürüst bir şekilde diplomatik dil kullanmalarını isteyecek. Onları davet etmesinin nedeni, gelecek için ortak bir vizyon olup olmadığını görmek” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs adasındaki anlaşmazlığa iki devletli çözüm önerisinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından daha önce reddedilmesine rağmen bu hafta Birleşmiş Milletler (BM) önderliğinde görüşmelere “yeni bir vizyon” getirmesini umduğunu açıklamıştı.

“ONLARI DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görüşme heyeti üyesi Hüseyin Işıksal, “iyimser” olduğunu söyleyerek, iki devletli çözümün Güney Kıbrıs Rum yönetimine Türk hava sahası ve limanlarına erişim gibi faydalar sağladığını vurguladı.

Işıksal Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yunan komşularımızı ortağımız olarak görüyoruz, onları düşmanımız olarak görmüyoruz. Tek istediğimiz, her iki topluma da fayda sağlayan bir ada çözümü” dedi.Kıbrıs hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios sorulara yanıt vermedi.

Görüşmeler günün ilerleyen saatlerinde adanın Rum ve Türk liderleri ve Guterres arasındaki ikili görüşmelerle başlayacak. Bu görüşmelerin ardından Çarşamba günü bütün taraflar bir araya gelecek.

Işıksal, Tatar’ın Perşembe günü Güney Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiades ile görüşeceğini söyledi.