Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail’de elçilik açtı

Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın önderliğinde imzalanan Abraham Anlaşması kapsamında normalleşme süreci yaşayan İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri hattında sıcak bir gelişme yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de büyükelçilik açtı. İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde açtığı büyükelçilikten bir ay sonra Tel Aviv Borsası’nın bulunduğu binada açılan temsilcilik uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail Büyükelçisi Muhammed Al Khaja’ya İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da eşlik etti.

Ticareti geliştirmek ve İran’a karşı cephe almak için bir araya gelen Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, geçen yıl imzalanan anlaşma ile İsrail’le ilişkileri normalleştirme sürecine başlamıştı.

Son dönemde Sudan ve Fas da İsrail ile ilişkileri iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.