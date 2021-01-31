Birleşik Arap Emirlikleri yabancılara vatandaşlık vermeye başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, yabancılara vatandaşlık verme hazırlığı içerisinde olduklarını duyurdu…

Bazı seçili meslek gruplarına öncelik verileceği açıklanırken böylelikle BAE, yabancılara vatandaşlık vererek büyümeyi artırmayı hedefleyen körfezdeki ilk Arap ülkesi oldu.

Orta Doğu’nun finans ve seyahat merkezi haline getirme çalışmaları içindeki BAE’de yaşayan yabancılar ülke nüfusunun yüzde 80’ini kapsıyor fakat bu kişilerden hiçbiri vatandaşlık sahibi değil.

Yabancı yatırımcıları arayan ve nüfusunu çeşitlendirmeyi amaçlaan BAE Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Rashid el-Maktum, “Yeni kararlar bizim gelişme yolculuğumuza yeni yetenekleri çekmemize katkı sağlayacaktır” dedi. Öncelik verilecek meslek grupları arasında yatırımcılar, bilim insanları, doktorlar, mühendisler, sanatçılar ve yazarlar ile birlikte onların ailelerinin olacağı kaydedildi.

el-Maktum, her kategorideki kuralları ve gereklilikleri açıklarken, BAE pasaportu almaya hak kazananların mevcut vatandaşlıklarını da tutabileceği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin vatandaşlarına yaptığı destek ve maddi avantajlar ise şu şekilde:

– Emirlik vatandaşı bir kadınla evlenmek isteyen bir Emirlik vatandaşı adama 19.000 dolar destek veriliyor.

– İhtiyacı olanlara tek sefere mahsus borçlarını tamamen sıfırlama imkanı.

– Bazı durumlarda BAE yönetimi, bütün Emirlik vatandaşlarının borçlarını bayram öncesinde sıfırlıyor.

– Eğitim tamamen ücretsiz.

– Hükümet başarılı öğrencilere yurt dışına okumak için gidenlere burs ve para desteği sağlıyor.

– Ev inşa etmek isteyenlere bedava arazi tahsis ediliyor.

– Elektrik ve su faturalarına destek sağlanıyor hükümet tarafından.

– Kamu kuruluşlarında iş bulmak için öncelik veriliyor ve bazı özel sektörlerde de aynı uygulama mevcut. İşe giren Emirlik vatandaşları, yabancı çalışanlardan çok daha fazla para kazanıyor.

– Dünyanın en çok ülkeye vizesiz seyahat sağlayan pasaportlarından biri olan Emirlik pasaportu ile Birleşik Krallık’la Elektronik Vize uygulaması mevcut.

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’daki habere göre göre BAE’de vatandaşlık sahibi olabilmek için:

– Yatırımcılar konut sahibi olmalı.

– BAE Ekonomi Bakanlığı’nın onayladığı bir ya da daha fazla patent sahibi olmalı ve ayrıca Ekonomi Bakanlığı’ndan bir tavsiye mektubu almalı.

– Doktorlar ve sağlık uzmanları özgün ve farklı bir bilim dalında uzmanlaşmalı ve bu durum BAE tarafından öncelikli olmalı.

– Bilim insanları bir üniversitede ya da araştırma merkezinde ya da özel sektörde aktif olarak çalışmalı ve 10 yıldan uzun bir süredir sektör içerisinde olmalı.

– Sanatçılar ve entelektüeller ise bir ya da daha fazla uluslararası ödül kazanmalı. İlgili devlet kuruluşlarından bir tavsiye mektubu da zorunlu.

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