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Birleşik Krallık: Her 10 yetişkinden 8’inin Covid’e karşı antikoru var

Kademeli normalleşme sürecindeki Birleşik Krallık'ta Ulusal İstatistik Ofisi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada her 10 yetişkinden 8'inin Covid-19'a karşı antikoru olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:50, 09/06/2021
HaberlerDünya
Birleşik Krallık: Her 10 yetişkinden 8’inin Covid’e karşı antikoru var

Birleşik Krallık’ta hizmet veren Ulusal İstatistik Ofisi, bir açıklama yaparak ülkede tahmini olarak kaç kişinin corona virüsüne karşı antikor ürettiğini duyurdu. Verileri kamuoyu ile paylaşan yetkililer, ülkede corona virüsüne karşı bağışıklığı olanların sayısının yüksek olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada Birleşik Krallık’ta her 10 yetişkinden 8’inin corona virüsüne karşı bağışıklığı olduğu belirtildi.

Antikor üretmek, bir kişinin corona virüsünü yendiği ya da corona virüsü aşısı olduğu anlamına geliyor. Ülkede yetişkin nüfusun yarısından çoğu ikinci doz aşıyı olurken, bu hafta ülkede 25-29 ya aralığındakilere de corona virüsü aşısı sunulmaya başlandı.

Dört Birleşik Krallık ülkesinin de benzer seviyelerde olduğunu duyuran yetkililer en çok antikor oranına sahip ülkenin Galler olduğunu duyurdu. Galler’i sırasıyla İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya takip ediyor.

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