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Birleşik Krallık’ta Hindistan mutasyonu alarmı

Birleşik Krallık'ta artan Hindistan mutasyonu vakaları için yeni adımlar atılıyor. Ülkede mutasyona karşı yerel kısıtlamaların getirileceği ve ikinci doz aşıların kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:10, 14/05/2021
HaberlerDünya
Birleşik Krallık’ta Hindistan mutasyonu alarmı

Aşılardan Sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, kayıtlara “B.1.617.2” adıyla geçen Hindistan mutasyonunun zararını önlemek amacıyla adımlar atılacağını ve bu adımlardan birinin gençlerin aşılanması olacağını aktardı.

BBC’de yer alan habere göre İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, Hindistan mutasyonunun görüldüğü 5 Mayıs’tan itibaren neredeyse üçe katlandığını, mutasyon taşıyan vakaların 1313 olduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

5 Mayıs’ta İngiltere’de 520 mutasyonlu vaka tespit edilmişti. Kuruma göre İngiltere’de bin 255, İskoçya’da 35, Kuzey İrlanda’da 12 ve Galler’de de 11 mutasyonlu vaka bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 Danışma Komitesi’nde yer alan Profesör Paul Hunter, mutasyonlu vaka sayılarının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

BBC Radio 4’ün Today programında değerlendirmelerde bulunan Hunter, Birleşik Krallık’ın birçok bölgesinde Hindistan mutasyonun olduğunu, sadece Yorkshire, Humber ve İngiltere’nin kuzeydoğusunda görülmeğini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Henüz bu mutasyonun büyük bir etkiye sahip olduğunu ve aşıyı etkisiz hale getirdiğini gösteren kesin bir kanıt bulunmuyor” ifadesi kullanıldı. Bakanlık ayrıca aşıların etkisinin az olması durumunda yerel kısıtlamaların getirilebileceğini belirtti.

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Corona virüsü salgını nedeniyle Birleşik Krallık'ta bugüne kadar 4 milyon 446 bin 824 vaka tespit edildi, 127 bin 668 kişi hayatını kaybetti.
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