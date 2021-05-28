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Birleşik Krallık’tan tek doz Johnson&Johnson aşısına onay

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu, ABD'li şirket Johnson&Johnson tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının kullanımına onay verdi.

Güncellenme: 17:18, 28/05/2021
HaberlerDünya
Birleşik Krallık’tan tek doz Johnson&Johnson aşısına onay

İngiltere hükümet, Covid-19’a karşı başlatılan aşılama programına bir aşıyı daha ekledi. Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), ABD merkezli ilaç şirketi Johnson&Johnson’ın corona virüsüne karşı geliştirdiği “Janssen” adlı aşının ülkede kullanımına yeşil ışık yaktı.

MHRA Başkanı Dr. June Raine, artık Birleşik Krallık’ta kullanım için onay alan 4 güvenli ve etkili aşı olduğunu belirtti.  Raine, “İşimiz burada bitmiyor. İnsanları hastalığa karşı korumanın faydalarının, risklerden daha ağır basmaya devam etmesini sağlamak için onaylandıktan sonra kullanımda olan tüm Covid-19 aşılarını sürekli olarak takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ta daha önce Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Moderna aşılarına onay verilmişti.

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