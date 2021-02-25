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Birleşmiş Milletler Kıbrıs için tarih verdi

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'ta çözüme ulaşmak için Nisan ayında gayrıresmi bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:18, 25/02/2021
HaberlerDünya
Birleşmiş Milletler Kıbrıs için tarih verdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, Kıbrıs ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dujarric, “Kıbrıs’ta uzun soluklu bir çözüm için tarafların ortak zeminde buluşmasının mümkün olup olmadığını görmek için bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu görüşme İsviçre’nin Cenevre kentinde olacaktır” dedi.

BM yetkilisi Kıbrıs’ta tarafların masaya oturacağı gayrıresmi görüşmenin 27-29 Nisan’da gerçekleşeceğini söyledi. Toplantıya Kıbrıs'taki Rumlar ve Türklerin temsilcilerinin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılacak.

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Yayınlanma Tarihi:08:17,