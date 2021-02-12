Blair’in milyoner oğlu işsiz gençler için harekete geçti

Eski Başbakan Tony Blair’in girişimci oğlu Euan, işsiz gençleri çıraklık eğitimi alarak iş sahibi olmaya teşvik etmek için Maliye Bakanı Rishi Sunak ile ‘İşler için Plan’ programında çalışacak. Euan Blair, 70 milyon sterlinlik hisseye sahip olduğu Multiverse’nin CEO’su olarak görev yaparken, Bakan Sunak ise Hintli bir teknoloji milyarderinin kızıyla evlenen eski bankacı olarak biliniyor.

Hükümetin üniversiteye gidemeyen işsiz gençlere farklı alternatifler sunmak için başlayan ‘İşler için Plan’ programında aktif çalışacak olan Euan Blair, Bakan Sunak ile birlikte sosyal medyadan canlı yayına katıldı. Blair’in Multiverse firması, gençlere üniversite dışı kariyer yolları sunan bir firma olarak faaliyet gösteriyor. (DHA)