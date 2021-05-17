Blinken: ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı bitirmek için yoğun uğraş veriyor

Blinken Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yaptığı açıklamada, “Sürekli olarak diplomatik kanallar üzerinden çatışmaların sonlanması için çaba gösteriyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı iki haftadır devam eden gerilimle ilgili, “ABD çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyuyor. Yüzlerce insan hayatını kaybetti ya da yaralandı, çocuklar enkaz altından çıkarılıyor. Eğer taraflar isterse ateşkes için destek sağlamaya hazırız” dedi.

Blinken İsrail’in kendini savunma hakkının olduğunu ancak gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının tehlikeye girmesinin kaygı verici olduğunu belirtti.

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