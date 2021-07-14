Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Blinken'ın 20 Haziran'daki seçimlerden ötürü Ermenistan halkını tebrik ettiği belirtilen açıklamada, “AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin seçmenlerin temel hak ve özgürlüklerine genel olarak saygı gösterildiğini ve adayların özgürce kampanya yürütebildiklerini tespit ettiği 20 Haziran seçimlerinin ardından Ermenistan halkını yürekten tebrik etti” ifadelerine yer verildi.

Demokratik reformların sürdürülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Blinken'ın ABD’nin Dağlık Karabağ sorununa kalıcı bir siyasi çözüm bulmayı amaçlayan Minsk Grubu Eşbaşkanları sürecine verdiği desteği vurguladığı bildirildi.

Blinken'ın Ermenistan’ı AGİT’e yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik ettiği aktarılan açıklamada, “Blinken, tüm Ermeni tutukluların Azerbaycan’dan Ermenistan’a süratle geri gönderilmesine verdiği desteği yineledi” denildi.