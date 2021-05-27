Blinken ile Stoltenberg arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bakanlık, görüşmede önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi’nin yanı sıra NATO'nun Transatlantik toplumunun ve dünyanın güvenliği ve refahı açısından öneminin ele alındığını ifade etti.

Bakanlık, Blinken ve Stoltenberg'in NATO 2030 girişimini ilerletmek de dahil olmak üzere 21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelmek için NATO'yu uyarlamanın ve modernleştirmenin Transatlantik güvenliği sağlama konusundaki önemine vurgu yaptığını açıkladı.