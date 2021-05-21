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Blinken Trump’ın Grönland rüyasını bitirdi: Satın almayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı satın almak istemediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:28, 21/05/2021
HaberlerDünya
Blinken Trump’ın Grönland rüyasını bitirdi: Satın almayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yaptığı İzlanda ziyaretinin ardından Grönland’a geçti. Blinken, ABD’nin Danimarka’ya bağlı olan Grönland’i satın almak istemediğini açıkladı.

Blinken, bir gazetecinin “ABD’nin Grönland’i satın almak istemediği” iddialarına ilişkin, “Bunun doğru olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken.

ABD’de eski Başkan Donald Trump, 2019’da Grönland’ı satın almak istediğini duyurmuş, Washington ile Kopenhag arasında diplomatik kriz oluşmuştu.

Trump başkanlık döneminde, “Söz veriyorum Grönland’a bunu yapmayacağım” notuyla Grönland’da Trump Tower’ın yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.

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