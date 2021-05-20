Blinken ve Lavrov ilk kez buluştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İzlanda’nın Reykjavik kentinde düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın bir araya gelecek olmasıyla ilgili müzakere gerçekleştiren Lavrov ile Blinken aynı zamanda 2 ülke arasındaki gerilimi de ele aldı. İkilinin görüşmesi öncesi gazeteciler Covid-19’a karşı PCR testine tabi tutulurken zirvede de olağanüstü önlemler alındı.

ILIMLI MESAJLAR

İkilinin görüşmesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD ile Rusya arasındaki istikrarlı ilişkiler tüm dünyaya fayda sağlayacaktır” dedi. Rusya’ya karşı ülkesinin aldığı yaptırım kararları hakkında da konuşan Blinken, “ABD’nin son zamanlarda Rusya’ya karşı adımlar atması gerilimi arttırmaya yönelik değil Washington’ın çıkarlarını korumak için atıldı” ifadelerini kullandı.

Blinken’in ardından söz alan Lavrov’da mevkidaşı gibi ılımlı mesajlar vererek, “Dünya’daki genel durum Moskova – Washington arasındaki ilişkilerde bağlıdır. Amacımız ilişkilerimizi nasıl geliştirmeye devam edeceğiz konusu ve devlet başkanlarımızın iletişimlerini arttırmak” dedi. (İHA)