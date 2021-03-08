Bloomberg: Erdoğan’ın bölgedeki bütün başarısına rağmen şu an ihtiyaçlarını veremiyor

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye’nin son yıllarda etkisi artırdığı Afrika’daki varlığı ve corona virüsü ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Gazeteci yazar Bobby Ghosn imzalı makalede, “Türkiye Afrika’da büyük bir etki kurdu. Covid-19 bunu tehdit ediyor” başlığı kullanılırken, son dönemde corona virüsü sebebiyle Türkiye’nin bölgeye olan yatırımları ve desteklerinin sekteye uğradığı belirtildi.

“ERDOĞAN İHTİYAÇLARINI VEREMİYOR”

Makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sahra altı ülkelere başarılı bir şekilde ulaşmasına rağmen, şu an onlara en çok ihtiyaçları olanı veremiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ocak’ta Senegal lideri Macky Sall ve Gine Bissau lideri Umaro Sissco Embalo ile görüştü fakat kapalı kapılar ardından ve sonrasında da birkaç fotoğraf çekimi haricinde çok büyük bir etkinlik olmadı. Ankara’nın artan uluslararası erişimi artık doyma noktasına geldi ki devlet liderlerinin ülkeye gelmesi şatafatlı bir şekilde karşılanmıyor bile. Fakat bu seferki toplantının gösterişsiz olmasının arkasında Erdoğan’ın ziyaretçilerine teklif edecek çok bir şeyinin kalmaması anlamına da gelebilir” yorumu yapıldı.

“CORONA ERDOĞAN’IN ELİNİ ZAYIFLATTI”

Türkiye’nin Afrika kıtasında son yıllarda etkisinin arttığına dikkat çeken Ghosn, corona virüsü sebebiyle yardım ve desteklerin sekteye uğradığını söyledi. Makalede, “Kendi ekonomisi zor durumdayken Türkiye Sahra altı ülkelere ihtiyaçları olan desteği verecek şekilde değil. Bu durum Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la rekabete girdiği Batı Afrika’da elini zayıflattı. Covid-19’dan önce Erdoğan’ın bölgeye erişimi en büyük dış siyaset başarısıydı. 2003’ten beri Türkiye kıtada 30 yeni elçilik açtı ve Erdoğan da bizzat 28 ülkeyi ziyaret etti” denildi.

Makalede bölge pazarının katlanarak büyüdüğü de belirtilirken, sadece ekonomik ya da güvenlik konularında değil yumuşak güç kavramı konusunda da Türkiye’nin öne çıktığı belirtildi. Ghosn’un kaleme aldığı makalede, “Fakat corona virüsü Türkiye’nin etkisinin sınırlarını gözler önüne serdi. Ankara’nın bu ülkelere teklif edebileceği bir şey yok. Çin, Hindistan ve Rusya’nın aksine Türkiye corona virüsü aşısı veremiyor ve AB, ABD ve Çin kadar derin bir cebi de yok” ifadesi kullanıldı.

Bloomberg’de yayınlanan analiz, “Erdoğan’ın en çok üzerine odaklandığı Batı Afrika’daki frankofon ülkelerde zorda kalan hükümetler Ankara’dan çok Paris’ten ekonomik destek alacaktır. Macron ile düello beklemek zorunda. Şimdilik Türkiye’nin sessizce fotoğraf çektirmenin yanı sıra önerebileceği çok şey yok” yorumu ile sona erdi.

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