Bloomberg’den drone dosyası: Türkiye Rusya’ya başvurdu ama başarılı olamadı

Bloomberg’in Türkiye muhabiri tarafından hazırlanan dosyada, “Erdoğan’ın silahlı drone yapımında askeri baskı yaratması müttefiklerini rahatsız ediyor” başlığını kullanıldı. Makalede Türkiye’nin Rusya ve Pakistan’la üretim sürecini paylaşma talebinde bulunduğu fakat bu durumun NATO’daki “geleneksel” müttefiklerini rahatsız edebileceği belirtildi.

Bloomberg’in internet sitesinde bu sabah yayınlanan haberde, “Eskiden dost olan batılı ülkeler Suriye’deki savaş, insan hakları ve mülteci konusu gibi sorunlar sebebiyle Türkiye ile ilişkilerini geri plana attılar. Türk liderler giderek geleneksel müttefiklerinin artık ülkenin arkasında olmadığını söylemeye devam etti. Türkiye’nin Rusya ve Pakistan gibi ülkelerle ortaklık kurma çabaları, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen devam ediyor ve bu durum Türkiye piyasasını etkileyerek 2018’deki gibi döviz krizine sebep oluyor” yorumu yapıldı.

“GÖRÜŞMELERDE BAŞARI SAĞLANAMADI”

Öte yandan makalede Türkiye’nin silahlı drone (SİHA) üretiminde hız kazanmak ve yeni teknolojiler elde etmek için Rusya ve Pakistan’la yakın temasta olduğu fakat bu görüşmelerden de bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Makalede, “Konuyla ilgili bilgisi olan kişiler, Türkiye Moskova’dan Su-35 satın almak istediğini ve bunun sebebinin de Türkiye’deki mühendislerin Türk yapımı havacılık elektronik sistemini yerleştirmek istemesi olduğunu söyledi. Bu kişiler ayrıca Türkiye’nin Pakistan’la ortak olarak savaş uçağı ve füze üretmek istediğini de aktardı. Konuyla ilgisi olan kişiler bu iş birliğinin Ankara’ya Çin’in gelişmiş savaş teknolojilerine erişim hakkı sağlayabileceğini söylüyor. Bu yetkililer her iki görüşmede de başarı sağlanamadığını söyledi” ifadesi yer aldı.

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