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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Türkiye’ye geliyor

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 01/04/2021
HaberlerDünya
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyareti sırasında, 6 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi ve TBMM Genel Kurulu'na hitabının öngörüldüğü kaydedildi.

Bozkır’ın ayrıca, 10 Nisan’da Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret edeceği ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacağı da bildirildi.

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