BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyareti sırasında, 6 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi ve TBMM Genel Kurulu'na hitabının öngörüldüğü kaydedildi.

Bozkır’ın ayrıca, 10 Nisan’da Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret edeceği ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacağı da bildirildi.