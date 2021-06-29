BM, barış operasyonları için bütçe üzerinde anlaşamadı

Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, tüm misyonların dondurulmasına yol açabilecek, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşma sağlanamadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, basına verdiği demeçte, barış misyonlarının uyarıldığını söyledi. “Görevlerin durması durumunda plan hazırlamaları istendi” dedi. “Üye devletlerin hızlı bir şekilde bir anlaşmaya varmalarını umuyoruz” dedi ve barış misyonlarının başarısız olması durumunda 1 Temmuz’dan itibaren artık harcama yapamayacaklarını vurguladı.

Sözcü, bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yalnızca barış gücü operasyonlarında seferber edilen sivil, askeri ve sivil personelin güvenliği için harcama yapabileceğini sözlerine ekledi.

Stephane Dujarric, “Operasyonlardaki azalma, örneğin Covid-19’a yanıt olarak ev sahibi ülkeleri desteklemek, sivilleri korumak ve diğerleri dahil olmak üzere, misyonların görevlerini yerine getirme yeteneklerini sınırlayacaktır” dedi.

Barış operasyonları için ayrılan bütçenin yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarında olduğu ve her yıl Temmuz ayında başlayan 12 aylık bir dönemi kapsadığı belirtildi. İHA

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