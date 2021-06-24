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BM duyurdu: En az 300 göçmen öldü

Birleşmiş Milletler, Yemen açıklarında bir teknenin alabora olduğunu ve en az 300 can kaybı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:39, 24/06/2021
HaberlerDünya
BM duyurdu: En az 300 göçmen öldü

Reuters’ta yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler yetkilisi Yemen açıklarında göçmen teknesinin battığını en az 300 kişinin boğularak ölmüş olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Akdeniz’de, Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu üç teknenin batması sonucu 172 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Fransız insani yardım kuruluşu ise sene başından beri Akdeniz’de ölen mülteci sayısının 350’yi geçtiğini ve bu sayıya son kazalarda yaşanan ölümlerin eklenmediğini ifade etmişti.

BM, Akdeniz ülkeleri tarafından yürütülen arama ve kurtarma operasyonlarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve göçmenlerin “güvenli olmayan limanlara” geri dönüşüne son verilmesi çağrısında bulunuyor.

BM Uluslararası Göç Örgütü mart ayında yayınladığı raporunda 2020’de Akdeniz’de hayatını kaybeden göçmen sayısının 2 bin 200 olduğu işaret etti. Fakat yardım kuruluşları gerçek sayının çok daha fazla olduğunu ileri sürüyor.

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Birleşmiş Milletler Yemen
Yayınlanma Tarihi:18:03,