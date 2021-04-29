BM Genel Sekreteri Guterres’ten Kıbrıs açıklaması: Vazgeçmeyeceğim

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesi dün sona erdi. 5+1 formatındaki görüşmelere garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katıldı.

Toplantılara başkanlık eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvenin ardından bugün kritik açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini itiraf eden Guterres, “Tahmin edebileceğiniz üzere bu kolay bir toplantı değildi. Henüz müzakereler için ortak bir zemin bulamadık” dedi.

Guterres, “Yine de vazgeçmeyeceğim. Önümüzdeki dönemde yine BM’nin öncülüğünde 5+1 formatında bir görüşme yapılmasını planlıyoruz. Bir sonraki toplantı için muhtemelen 2-3 aylık bir zaman periyodu gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KKTC’DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ



Görüşmelerde iki devletli çözüm planını sunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu planının görüşmelere “yeni bir vizyon” getirmesini umduğunu ifade etti. KKTC’nin sunduğu teklifte “Adada iki devlet arasında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir iş birliği ilişkisi kurulması amaçlanmaktadır” denildi.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis ise planın “büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu öne sürdü. Anastasiadis kendi tekliflerini daha sonra ileteceklerini ifade etti.