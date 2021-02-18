BM Genel Sekreteri Guterres’ten aşı isyanı: 130 ülke tek bir doza ulaşamadı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgında şimdiye dek 109 milyon vaka ve 2.4 milyon can kaybı kayıtlara geçti. Salgını durdurmak için en büyük umut aşılarda olsa da, mutasyon ve üretim kapasitesi gibi sorunlar gündemden düşmüyor.

Aşıda bir başka kritik konu ise dağıtım adaletsizliği. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada bu konuya dikkat çekti. Guterres, 10 ülkenin tüm aşıların yüzde 75’ine sahip olduğunu belirtirken, 130 ülkenin tek bir doz aşıya bile ulaşamadığını vurguladı.

COVAX’IN İHTİYACI 5 MİLYAR DOLAR



Global bir aşı planı çağrısı yapan Guterres, eşit bir aşı dağıtımı için bilim insanları, aşı üreticileri ve bu çalışmaların finansörlerinin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. Guterres, bu noktada G-7 ve G-20 ülkelerinin kritik rol oynayacağını aktardı.

The Guardian gazetesinin haberine göre gelir seviyesi düşük ülkeler için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşı temini kapsamında ortaya konan Covax programı, halihazırda koyulan hedefleri kaçırmış durumda. DSÖ, Covax’ın 2021 yılı için 5 milyar dolar bütçeye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

ABD’DEN 200 MİLYON DOLAR



Güvenlik Konseyi toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden hükümetinin global partnerleriyle işbirliği içerisinde çalışarak aşı üretim ve dağıtım kapasitesini artıracağını söyledi. Joe Biden görevi Trump’tan devraldıktan sonra DSÖ’ye yeniden katıldıklarını açıklamış ve Şubat ayı sonunda 200 milyon dolar ödemede bulunacağını duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de aşılamada birlik çağrısı yaptı. Dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini belirten Yi, Çin’in Covax programına 10 milyon doz aşı sağlayacağını bildirdi. Çin’in 53 ülkeye aşı bağışladığını ifade eden Yi, bunlar arasında Somali, Irak, Güney Sudan ve Filistin’in de bulunduğunu aktardı.

İNGİLTERE’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da kaos ve şiddetin bitmediği ülkelerdeki aşı sorununa dikkat çekti. Yemen, Suriye, Güney Sudan, Somali ve Etiyopya’da 160 milyondan fazla insanın aşıdan mahrum kaldığını ifade eden Raab, bu durumun ateşkes ve çatışmasızlık bölgeleriyle çözülmesini önerdi.

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