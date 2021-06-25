BM Kıbrıs için bir kez daha devrede

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nedeniyle Brüksel'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in davetiyle görüşme için Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Guterres, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'le de bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Brüksel'de Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik ediyor.