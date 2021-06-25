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BM Kıbrıs için bir kez daha devrede

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bugün Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Güncellenme: 11:43, 25/06/2021
HaberlerDünya
BM Kıbrıs için bir kez daha devrede

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nedeniyle Brüksel'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in davetiyle görüşme için Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Guterres, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'le de bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Brüksel'de Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik ediyor.

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