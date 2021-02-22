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BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bugün Birleşmiş Milletler konvoyuna yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyükelçisi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:19, 22/02/2021
HaberlerDünya
BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi öldü

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bugün bir saldırı gerçekleşti…

Ülkenin doğusundaki Kanyamahoro’da Birleşmiş Milletler konvoyuna yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İtalya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio’nun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Saldırıda Attanasio’nun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, büyükelçi ile birlikte İtalyan bir askeri polisinin de yaşamını yitirdiğini teyit etti.

İtalyan yetkililer saldırganların heyetten kişileri kaçırmak için bu saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

DETAYLAR GELİYOR…

Afrika Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı İtalya Kongo Orta Afrika saldırı
Yayınlanma Tarihi:14:11,