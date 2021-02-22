BM raporunda ortaya çıktı: Trump’ın destekçisi Libyalı Hafter’e destek çıkmış

On yılı aşkın bir süredir kaosun ve şiddetin bitmediği Libya’da ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump’ın yakın destekçisi olan ve aynı zamanda Blackwater isimli güvenlik danışma şirketinin yöneticisi Erik Prince’in darbeci Hafter’i desteklediği ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın geçen hafta sunulan bağımsız BM raporunu ele geçirerek yaptığı haberde Prince’in Libya’ya silah ambargosunu deldiği ve 2019 yılının Nisan ayında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne savaş açan General Hafter’e destek teklif ettiği belirlendi.

Prince’in Project Opus olarak da tanımladığı askeri operasyon kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’de Hafter ve Mısır lideri Sisi ile bir araya geldiği kaydedildi. O görüşmede Prince’in Hafter’e, “İyi donanımlı özel bir askeri şirket operasyonu” teklif ettiği ve bu teklifi kapsamında özel ağır silahlı helikopterler, istihbarat takip hava araçları, deniz araçları, dronelar ve siber istihbarat ve vurma araçları sunulduğu belirtildi.

Raporun ortaya çıkmasının ardından Erik Prince’in sözcüsü bir açıklama yaptı. Reuters’a konuşan sözcü, “Prince kesinlikle 2019’da ya da başka bir tarihteki Libya’daki herhangi bir operasyona dahil olmamıştır” ifadesini kullandı.

PROJENİN İSMİ “PROJECT OPUS”

Project Opus isimli proje kapsamında Libya’daki muhaliflerin ve yüksek değerli bireylerin kaçırılması ya da öldürülmesinin de masada olduğu belirtildi.

2019 yılının haziran ayında Hafter’in gönderilen helikopterlerden memnun kalmaması sonucunda Project Opus’un sona erdirildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre gönderilen ölüm timinin Güney Afrikalı lideri ve 20 paralı asker şişme botlarla Malta’ya döndü.

BM’nin raporunda, “Project Opus’un paralı askerleri Nisan ve Mayıs 2020’de tekrar Libya’ya gönderildi ve bu sefer amaçları önemli hedefleri bulmak ve imha etmekti. Fakat bu operasyon da güvenlik endişesi sebebiyle iptal edildi” ifadesi yer aldı.

2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından bölünen ve 2014 yılından beri batıda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve doğuda Hafter olarak ikiye ayrılan Libya’da kaos devam ediyor. Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklerken Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya da Hafter’i destekliyor. Mısır geçen hafta Libya’nın geçiş hükümetine destek olacaklarını geçen hafta duyurdu.

BLACKWATER NEDİR?

Trump’ın dönemindeki eğitim bakanı Betsy DeVos’un erkek kardeşi olan Prince, özel güvenlik ve danışmanlık şirketi Blackwater’ı kurdu. ABD ordusunun 2003’te Irak’ı işgal etmesiyle birlikte gündeme gelen Blackwater 2007’de uluslararası basının gündemine geldi.

2007’de Blackwater’ın paralı askerleri Irak’ın başkenti Bağdat’ta onlarca sivili öldürerek büyük tepki çekti. Bu kişilerden dördü cinayetten suçlu bulunsa da geçen ay görevini bırakan Trump bu dört kişiyi de Aralık ayında affetti.