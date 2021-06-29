BM: Somali’ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, Somali’de insani yardıma yönelik dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Ülkedeki savunmasız kişilerin temel ihtiyaçlarının zorlukla karşılanabildiğini kaydeden Abdelmoula, “İnsani yardım kuruluşları, aç ailelerin, çaresiz toplulukların ve yerinden edilen kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Abdelmoula, insani yardım sağlayacak fonun “endişe verici” derecede düşük olduğunu vurgulayarak harekete geçilmezse sonuçlarının felaket olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

“İnsani ihtiyaçlar 2021’de önemli ölçüde arttı, ancak bu ihtiyaçlara cevap verecek fon 6 yılın en kötü seviyesinde” diyen Abdelmoula, “En savunmasız Somalililerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için bağışçılarımızın cömertliğine güveniyoruz. Bağışçılardan Somali’deki ailelerin yanında durmalarını ve insani müdahaleyi tam olarak finanse ederek bir felaketi önlemelerini rica ediyorum” ifadelerine yer vererek Somali’ye yönelik acil yardım çağrısında bulundu.

BM’ye göre Somali’de yaklaşık 2.9 milyon kişi evini terk etti. Eylül ayına kadar 2.8 milyon kişinin de acil gıda yardımına ihtiyaç duymasının beklendiği ülkede 1 milyon çocuk ise yetersiz beslenirken, ülke nüfusunun neredeyse yarısı insani yardıma ihtiyaç duyuyor.