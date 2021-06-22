BM’den Büyük Set Resifi’nin tehlike altındaki Dünya Mirası Listesi’ne listesine alınması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) iklim değişikliğinin mercan resifine olan etkileriyle mücadele etmek için eyleme geçilmesi gerektiğini belirtti.

Avustralya yıllardır binlerce insana istihdam sağlayan turist merkezi olan Büyük Set Resifi’nin “tehlike altında” listesine alınmasını engellemeye çalışıyor. Büyük Set Resifi’nin bu listeye alınması ileride Dünya Mirası Listesi’nden çıkmasına yol açabilir.

Avustralya’nın davetinin ardından 2015 yılında UNESCO elçileri resifin bozulmamış kısmını ziyaret etmek için ülkeye gelmişti. Ancak bilim adamları denizde yaşanan şiddetli sıcak hava dalgaları nedeniyle dünyanın en büyük canlı ekosisteminin üç kez büyük çaplı mercan beyazlaşmasına maruz kaldığını söylüyor.

İTİRAZ EDECEKLER



Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley komitenin tavsiyesine itiraz edeceklerini söyleyerek bu tavsiyenin altında başka gündem konuları olabileceğini ifade etti.

UNESCO komitesine Çin başkanlık ediyor ancak mecliste Pekin’i mi suçladığı sorulduğunda Ley yorum yapmaktan kaçındı. Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi Reuters’a yaptığı açıklamada Çin’in komitenin tutumundan sorumlu olduğu bilgisini verdi.