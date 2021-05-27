BM’den İsrail’in iddialarına yalanlama: Hiçbir kanıt bulamadık

İsrail’in geçen haftalarda Filistin halkına yönelik şiddeti ve saldırıları uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekerken Tel-Aviv yönetimi özellikle AP ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının da bulunduğu ve sivillerin olduğu binaya saldırıyı haklı çıkarmak için bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Tel-Aviv yönetimi füze gönderilen ve saldırılan binaların Hamas’ın askeri operasyonları için kullanıldığını iddia ederken, bu iddialara Birleşmiş Milletler’den bugün çok sert ve net bir yanıt geldi.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, “İsrail’in saldırıları uluslararası yasalara karşı geldiği için çok ciddi bir endişe kaynağı ve eğer haksızlık yapıldığı doğrulanırsa savaş suçu halini alabilir. Gazze’de İsrail’in vurduğu binalarda bu binaların askeri amaçlarla kullanıldığına dair bir kanıt yok” dedi.

İsrail, Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarını 11 gün sürdürmüş ve saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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