BM’den ‘Tigray’ uyarısı: 30 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

Etiyopya ile Eritre sınırı üzerindeki Tigray bölgesi, Kasım 2020’de yerel milis kuvvetlerle ordu arasında çıkan çatışmalar sonrası iç karışıklığa sürüklenmiş ve 1 milyonu aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Millletler (BM) Sözcüsü James Elder (BM) yapılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği Tigray bölgesine insani yardım götürmeye devam ettiklerini belirterek, “Sivil toplum örgütleri bölgenin büyük bir kısmına güvenlik nedeniyle giremiyor. Eğer çağrılarımız sonrası bölgeye gıda yardımı yapılmazsa 30 bini aşkın çocuk açlık ve kıtlığa dayalı hastalıklar sebebiyle ölebilir. Şu anda tahmini olarak Tigray’da erişemediğimiz bölgelerde 33 bin çocuk ölüm riski taşıyor.” diye konuştu.

Euronews’ta yer alan habere göre, BM İnsani Yardım Şefi Mark Lowcock ise dünya üzerinde kıtlığın en yoğun yaşandığı yerin Tigray olduğunu ifade ederek, “2011 yılında yaklaşık 250 bin Somalili hayatını kaybetti. Konuştuğumuz her uzman durumun daha da kötüye gittiğini söylüyor.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, “Tigray’daki birçok bölge kıtlığın eşiğinde, gereken fonlar ve insani erişim artırılmazsa durum daha da kötüye gidecek.” ifadelerini kullanmış, bölgedeki durumu “ölüm kalım meselesi” olarak nitelemişti.

5.2 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

BM Dünya Gıda Programına göre, 1 Haziran’da bölgedeki nüfusun yüzde 91’ine denk gelen 5.2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Bölgede ikamet eden yaklaşık 350 bin kişinin durumuysa oldukça ağır.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), nisan ayında yapılan araştırma sonrası yaptığı açıklamada Afrika’da 100 milyondan fazla kişinin “felaket seviyesinde” gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

TİGRAY BÖLGESİNDE NELER OLUYOR?

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020’de Etiyopya’nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed’in TPLF’ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle’yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya’ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.