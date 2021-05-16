BMGK’da İsrail-Filistin arasında “iki devletli çözüm” önerisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını görüşmek üzere 3'üncü kez toplandı. BMGK temsilcileri İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu ve “bir an önce” durdurulması gerektiğini ifade etti.

ABD, Çin, Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın da aralarında bulunduğu toplam 15 üye ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen BMGK toplantısında temsilciler, İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı saldırılardan “endişe duyduklarını” ve çok fazla sivilin zarar gördüğünün altını çizdi. Toplantıda taraflar arasında barışın sağlanabilmesi için “iki devletli çözüm” önerisi vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmanın bölgeyi “kontrol edilemez” bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı. Yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaları “son derece korkunç” olarak nitelendiren Gutteres, çatışmaların ve şiddet olaylarının derhal durması gerektiğine vurgu yaptı.

Gutteres, çatışmaların sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail’de değil tüm bölgede kontrol edilemez bir güvenlik ve insani krizi açığa çıkaracağını ifade ederek, çatışmaların bölgede aşırılığı daha da artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

“MEDYA BÜROLARININ YIKILMASI ENDİŞE VERİCİ”

“Bu anlamsız kan dökme, terör ve yıkım döngüsü derhal durmalıdır” diyen Gutteres, İsrail'in ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırının endişe verici olduğunu ifade etti.

Guterres, “Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmelidir. Gazze’deki medya bürolarının yıkılması son derece endişe vericidir” dedi. Guterres, “Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava ve topçu bombardımanları durmalı. Tüm taraflara bu çağrıya kulak vermeli” ifadelerini kullandı.

Filistinlileri Kudüs’ten kovma çabalarının krizi tetiklemeye yardımcı olduğunu belirten Gutteres, aşırılık yanlısı Yahudi hareketlerinin yükselişine de değindi.

Guterres, “İsrail’de kendisini kanun koyucu sanan grupların ve çetelerin şiddeti, hali hazırda kötüleşen krize daha da korkunç bir boyut kattı” ifadelerini kullanarak, “Her iki tarafın liderleri, kışkırtıcı söylemlerden kaçınmalı ve artan gerilimi düşürme sorumluluğuna sahip” dedi.

BMGK’YA ULUSLARARASI BASKI ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunarak, “Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok” dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinen Maliki, “Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze’deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor” dedi. Maliki, “İsrail, Gazze’deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARA SAVAŞ İÇEREN BİR TARİH VERİLMESİNİ İSTEMİYORUM”

İrlanda Dışişleri Bakanı, Simon Coveney toplantıda yaptığı açıklamada, Filistin’deki şiddetin “bir an önce” sona ermesine yönelik çağrıda bulundu. Coveney, çocuklara savaş içeren bir tarih verilmesini istemediğini ifade ederek, barış için BM Güvenlik Konseyinin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“EN İYİ YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM”

Birleşmiş Milletler Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward, İsrail’in Filistin’e yönelik şiddetinden son derece endişe duyduğunu söyleyerek, insani durumun iyileştirilmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Woodward, Ramazan Bayramı sırasında gerçekleşen bu kabul edilemez hak ihlallerinin durdurulması için en iyi yolun “iki devletli çözüm” olduğunu ifade etti.

“ÇOCUKLAR KORUNMALI”

BMGK Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere, Ortadoğu’da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten ve bunun devam etmesinden oldukça endişe duyduğunu belirtti. Fransız temsilci, her iki tarafta da şiddetin bir an önce durması gerektiğini ifade ederek, yaşanan bu şiddet olaylarında özellikle çocukların koruması gerektiğinin altını çizerek UNICEF’in destekleneceğini belirtti. Fransa’nın barış için aktif olarak çalışmaya devam edeceğini söyleyen Riviere, barışı sağlamanın BMGK’nin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, barış için iki devletli çözüm önerisinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin’deki katliamın hemen sona erdirilmesi gerektiğini ifade ederek, iki devletli çözüm önerisinde bulundu.

ABD’DEN ATEŞKESE DESTEK AÇIKLAMASI

Toplantıda konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail ve Filistin'in ateşkes istemesi halinde ABD’nin destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Thomas-Greenfield, ABD'nin iki ülke arasındaki krizi çözmek üzere “diplomatik kanallar aracılığıyla yorulmadan” çalıştığını ifade etti. Thomas-Greenfield, “İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit derecede güvenlik ve emniyet içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

St. Vincent ve Grenadinler’in BMGK temsilcisi ise yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve şiddetin durdurulması gerektiğini aktardı. BMGK ülkeleri arasında ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya, Estonya, Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika, Nijerya, Norveç, Tunus, Vietnam, St Vincent ve Grenadinler bulunuyor.

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