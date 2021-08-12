Bolsonaro’dan endişe yaratan hamle: Trump’ı taklit etmeye başladı

Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, yaklaşan seçimler öncesinde uluslararası kamuoyunu korkutan açıklamalarda bulundu. Bolsonaro, ülkenin en güvenilir yapılarından seçim sistemini değiştirmek için kolları sıvadığının sinyalini verdi. Seçim sisteminin değişmesi için Kongre'de düzenlenen oylama sırasında tanklarla askeri miting düzenledi.

SOZCU.COM.TR

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“Tropikal bölgelerin Trump’ı” lakabıyla tanınan Jair Bolsonaro, ülkede seçim yaklaşırken dikkat çekici açıklamalarda bulunmaya başladı… Ülkeyi demir yumrukla yöneten sağcı lider ülkedeki seçim sisteminin hatalı olduğunu öne sürdü. Geçen yıl ABD’de yapılan seçimlerden önce benzer açıklamalarda bulunan Trump da oy verme sisteminin hileye açık olduğunu söyleyerek seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini dile getirmişti.

Benzer açıklamalarda bulunan Bolsonaro, seçimleri kaybetmesi durumunda sonuçları tanımayacağını dile getirdi. Geçen yıl ABD’de yapılan seçimlerin ardından Donald Trump mitingler düzenleyerek halkı galeyana getirmiş ve 2021’in ilk günlerinde aşırı sağcı Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı.

Ülkedeki kriz ve Covid-19 salgınını yönetemediği için eleştiri oklarının hedefinde olan Bolsonaro, ülkede sorunsuz çalışan dijital oy verme sistemini eleştirmişti. Bu sistemi değiştirmek istediğini söyleyen Bolsonaro, “Eğer kağıt oy pusulası yoksa, bir seçim de olmayacaktır” ifadesini kullanmıştı. Trump da seçimden önce yaptığı açıklamada, “Bence posta yoluyla oy vermek usulsüzlük yapılmasının önünü açacak” demişti.

Salı günü Brezilya’da kongre, Bolsonaro’nun bu teklifini resmen reddetti. Fakat bu oylama sırasında Bolsonaro’nun başkentte tankların da kullanıldığı askeri bir miting düzenlemesi büyük tepki çekti.

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