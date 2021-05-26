Boris Johnson, eleştirilere yanıt verdi

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alarak bir süredir normalleşme sürecine giren İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, eski danışmanı Dominic Cummings’in kendi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Cummings’in salgını önlemede Johnson’ı eleştirdiği ve suçladığını hatırlatan muhalif lider Keir Starmer, parlamentoda başbakana bu konuyu sordu. Cummings’in suçlamalarını kabul etmediğini söyleyen Johnson, “Salgını kontrol altına almak, uzun bir süredir bu ülkedeki en zorlayıcı konu oldu. Alınan hiçbir karar kolay alınmadı” dedi.

Johnson, “Kapanmaya gitmek bir ülke için çok travmatik bir durum ve biz her noktada ölüm sayısını en aza indirmeye çalıştık. İnsanların yaşamlarını kurtarmak ve sağlık sistemini korumak için çalıştık ve bunu yaparken de bilimsel verileri kullandık” dedi.

Parlamentoda sorgulanan Başbakan Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings, hükümetin Covid-19’a karşı yetersiz kaldığını ve salgının başladığı dönemlerde Boris Johnson’ın salgını “domuz gribine” benzettiğini söylemişti. Cummings, Johnson’ın Covid-19 ile ilgili, “Kung-Flu” (Kung-Grip) yorumunu yaptığını da vurgulamıştı.

Cummings, Johnson’ın o dönemlerde “korkacak bir şey yok” dediğini de dile getirdi.