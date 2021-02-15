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Boris Johnson: Tehdit hâlâ en yüksek seviyede

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında salgınla mücadelede ülkesindeki son gelişmeleri açıkladı. Johnson, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) tam şeffaflık çağrısında bulunarak "Salgının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz" dedi.

Güncellenme: 21:25, 15/02/2021
Haberler Dünya
Boris Johnson: Tehdit hâlâ en yüksek seviyede

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde salgınla mücadelede gelinen son noktayı paylaştı.

Johnson, ülkede corona virüsünün yarattığı tehdidin hâlâ en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Aşılama işlemleriyle ilgili de bilgi paylaşan Johnson, bu şekilde giderse 50 yaş üzeri herkese Nisan sonuna kadar aşı yapılabileceğini ifade etti.

“NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİNİ ÖĞRENMELİYİZ”

Boris Johnson, DSÖ’ye tam şeffaflık çağrısında bulundu. “Koronavirüs salgınının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz” diyen Johnson, şeffaflık konusunda genel bir anlaşma çağrısında bulundu. DHA

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