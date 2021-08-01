Boris Johnson ve Carrie Johnson ikinci çocuklarını bekliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdular.

SOZCU.COM.TR

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Mayıs 2020’de dünya evine giren Boirs Johnson ve Carrie Johnson, ilk bebeklerini Nisan 2020’de kucaklarına almıştı. Çift, bu yılın başında bir bebeklerini kaybetmişti. Carrie Johnson haberi paylaşırken bu düşüğe çok üzüldüğünü ve yeniden hamile kalabildiği için kendini şanslı hissettiğini de belirtti.

Başbakanın 33 yaşındaki eşi, Instagram’da yaptığı paylaşımda bu Noel’de bebeklerinin dünyaya geleceğini belirtti. Carrie Johnson, tekrar hamile kaldığı için kendini kutsanmış hissettiğini de yazdı.

Sir Keir Starmer, Twitter’da çifti tebrik etti ve ayrıca Carrie Johnson’ın daha önceki düşükğü için üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

Çift, bu yıl Mayıs ayında Westminster Katedrali’nde küçük bir düğün töreniyle evlenmiş ve Boris Johnson, yaklaşık 200 yıldır görevdeyken evlenen ilk başbakan olmuştu. Bu, başbakanın üçüncü evliliği, Noel’de dünyaya gelmesi beklenen bebek ise yedinci çocuğu olacak.

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