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Boris Johnson’dan itiraf: Okulları kapatmaya zorlandım

Corona virüsü salgınının çok yüksek seviyede olduğu ve mutasyona uğramış virüs sebebiyle zor günler yaşayan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson açıklamalarda bulundu. Johnson, yaptığı açıklamalarda bazı itiraflarda da bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:11, 06/01/2021
Haberler Dünya
Boris Johnson’dan itiraf: Okulları kapatmaya zorlandım

2020’de corona virüsüne yakalandıktan haftalar sonra sağlığına kavuşabilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Johnson, ülkenin adım adım normale döneceğini ve her adımın çok dikkatli atıldığını söylerken parlamentoda okulların kapatılmasıyla ilgili de detayları paylaştı. Johnson, “Okulların kapatılmasına son ana kadar karşı çıktım fakat beni buna zorladılar. Yasaklar biter bitmez ilk açılacak olanlar okullar olacak” dedi.

Johnson corona virüsü sebebiyle uygulanan yasak ve kısıtlamalarla ilgili olarak da, “Tecritten çıkmamız bir anda olmayacak. Geçen baharda olduğu gibi karantinadan kademeli olarak kurtulacağız” ifadesini kullandı.

Başbakan Corona İngiltere