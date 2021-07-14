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Bosna Hersek istihbarat başkanı gözaltına alındı

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te istihbarat başkanı Osman Mehmedagic, görevini kötüye kullanmak ve sahte üniversite diploma sahibi olduğu gerekçeleriyle gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:22, 14/07/2021
HaberlerDünya
Bosna Hersek istihbarat başkanı gözaltına alındı

Bosna Hersek’te istihbarat birimi OSA’da bugün adeta bir deprem yaşandı…

Bosna Hersek istihbaratının başındaki isim olan Osman Mehmedagiç, görevini kötüye kullanma, kara para aklama ve sahte üniversite diploması sahibi olduğu iddialarıyla bu sabah gözaltına alındı.

Saraybosna polis müdürlüğü sözcüsü Mirza Hadizabdiç, savcılık talebiyle Mehmedagiç’in gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada Mehmedagiç’in görevini kötüye kullandığına, belgede sahtecilik yaptığına ve para akladığına dair iddialar olduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTEDE SKANDAL GEÇEN AY ORTAYA ÇIKTI

Bugün içerisinde konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılacağı belirtildi. Geçen ay Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Amerikan Üniveristesi’nin direktörü ve iki çalışanı, Mehmedagiç’e sahte diploma hazırlama suçundan gözaltına alınmıştı.

Ekim ayında Mehmedagiç ve bir çalışanı görevi kötüye kullanmaktan hakim karşısına çıkmıştı. O dönemde görülen davada Mehmedagiç’in kurumun kaynaklarını kendi çıkarı için kullandığı belirtilmişti. İddiaya göre Mehmedagiç, o dönemde kendisi hakkında şikayette bulunan bir vatandaşın peşine casus takarak hareketlerini izlemişti. O davada Mehmedagiç aklanmış ve süreç tamamlanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:20,